من المواقع الخدمية التي ساهمت فِيْ تسهِيْل عمل ملايين العاملين فِيْ مجال التطوير الرقمي فكرة المواقع المتخصصة فِيْ تصميم المواقع الإلكترونية.

لقد سهلت هذه المواقع المتخصصة على ملايين الأشخاص الراغبين فِيْ إنشاء شركة أو مشروع خاص بهم، إنشاء موقع إلكتروني لهذه الشركة أو المشروع دون الحاجة إلَّى الاحتراف فِيْ مجال تصميمات الويب.

أحد المواقع التي كانت رائدة فِيْ هذا المجال هُو FreeWebs، والتي تسمى الآن Wes. com، التي تختص بتصميم المواقع الإلكترونية بسهُولة، ويرجع الفضل فِيْ إنشائها إلَّى الأخوة هارون وزكي وإدريس مختار زاده الذين أسسوا الموقع عام 2001 لتقديم خدمة تصميم مواقع الويب.

بداياتهم

الأخوان مختار زاده من أصل أفغاني، حيث هاجرت عائلتهم من أفغانستان إلَّى الولايات المتحدة فِيْ عام 1983، واستقروا فِيْ سيلفر سبرينج، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

كان آرون الأخ الأوسط للثلاثي، ورغم ذلك كان يتمتع بأبرز الصفات القيادية بينهم، ونشأ فِيْ أسرة عمل فِيْها الأب فِيْ مجال التأمين وجوازات السفر، وهُو مجال كان هُو وإخوته. تمارس إدارة الأعمال.

قبل أن يدرك هارون قائد المجموعة أهمية الإنترنت، ما دفعه إلَّى دراسة الاقتصاد فِيْ جامعة ماريلاند عام 1997، وكان شقيقه الأكبر زكي يدرس هندسة الكَمْبيوتر.

إنشاء مواقع ويب مجانية

التقارب الثلاثي حول أهمية الإنترنت بعد ملاحظة الاهتمام المتزايد بإنشاء مواقع الويب، ومن خلال الموقع الرسمي جاءت فكرة إنشاء موقع ويب يوفر خدمة تصميم الويب بطريقة سهلة.

وأنشأوا الموقع بميزانية 2000 دولار فقط، وحقق المشروع انتشارًا واسعًا، مما مكنه من جمع دعم مالي بقيمة 12 مليون دولار فِيْ عام 2006.

فِيْ عام 2008، تم تغيير اسم الموقع رسميًا إلَّى WEBS. COM، واستمر الموقع على مر السنين فِيْ تحقيق نجاحات استثنائية، حيث وصل إلَّى 30 مليون زائر سنويًا، ووضع ثلاثي الأشقاء هدفًا للوصول إلَّى هذا العدد البالغ 50 مليون زائر.