الأراضي البيضاء صرف أكثر من 37 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشاريع الإسكان

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن صرف أكثر من 37.8 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وتسليم خدمات البنية التحتية وخدمات المياه في مختلف المشاريع السكنية في مختلف المناطق، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من دخل البرنامج المحصل من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن نطاق البناء العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

مشاريع سكنية

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن ريعه تم إنفاقه على مشاريع (إسكان بدر، إسكان الرس، إسكان تيماء، إسكان أملج، إسكان الأحساء، إسكان أبها التعاون، إسكان خميس مشيط، إسكان الشمال والجنوب. مشاريع الدمام) مشيراً إلى أن المادة 15 من اللائحة تنص اللائحة التنفيذية لتعرفة الأراضي البيضاء على أن المبالغ المحصلة تنفق على تطوير مشاريع البنية التحتية وفقاً للنص التالي “تحدد الوزارة أوجه الصرف ( حساب مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة) على المشاريع الإسكانية، وتقديم الخدمات العامة لها، وتقديم الخدمات العامة فيها ”.

وأكد البرنامج أنه سيستمر في تخصيص الإيرادات المحصلة من الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة في عدد من المشاريع الإسكانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وإنشاء محطات توليد الكهرباء وتوفير خدمات الكهرباء والمياه. .

المرحلة الثانية من التعريفات.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “الأراضي البيضاء” أعلن خلال الفترة الماضية عن تنفيذ المرحلة الثانية من التعريفات في (الرياض، مكة المكرمة، مدينة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج لاستكمال الاستعدادات النهائية لـ تطبيق أسعار الأراضي في مدن إضافية، وترتبط تفاصيل دورات الفواتير بالمدن الخاضعة للنظام عن طريق الدخول على الرابط https//lands.housing.sa/ar.