الأرباح قبل المبيعات.. كبسولة مؤسس هُواوي للبقاء بمعركة التضخم

فِيْ معركة التضخم، يسعى رواد الأعمال وأثرياء العالم إلَّى تبني أسلوب أو منهجية اقتصادية تبقيهم صامدين فِيْ خضم معركة التضخم.

اليوم، مع تسارع التضخم العالمي الذي تحول إلَّى ظاهرة لها تداعيات على الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية، يعتقد مؤسس شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هُواوي” أن سر البقاء يكَمْن فِيْ تحقيق أرباح قياسية، حتى على حساب المبيعات لتجنب فاتورة التكلفة الباهظة فِيْ المعركة ضد التضخم.

الأرباح أولا

قال الملياردير الصيني، رين تشينج، مؤسس شركة الهُواتف الذكية والاتصالات “هُواوي”، إن شركته يجب أن تركز على البقاء وتقليل حجم خطوط الأعمال غير المربحة، فِيْ ظل الاقتصاد العالمي الذي يواجه الركود خلال العقد المقبل.

أصدر رن البالغ من العمر 78 عامًا التحذيرات فِيْ رسالة اطلعت عليها وسائل الإعلام المحلية الصينية، لكنه لم يحدد خطوط العمل أو الأقسام التي سيتم إغلاقها.

كَمْا حث رجل الأعمال الصيني (الذي جمع ثروة تقدر بمليارات الدولارات من الشركة) مسؤولي هُواوي على التخلي عَنّْ التوسع أو تحقيق نمو أكبر فِيْ الإيرادات، والتركيز بدلاً من ذلك على تدفق الأموال وزيادة الأرباح.

وبحسب رسالة رن فإن الملياردير الصيني يعتقد أن الاستهلاك العالمي سينخفض ​​بشكل كبير، وأنه لا يتوقع تحسنا خلال 3-5 سنوات مقبلة بسبب عدة عوامل أبرزها جائحة كورونا وتأثير الحرب الروسية. فِيْ أوكرانيا.

وعلق قائلاً “يجب زيادة الأرباح والنقدية حتى فِيْ حالة انخفاض المبيعات. أدعو الجميع فِيْ الشركة إلَّى الكفاح من أجل الأرباح والشعور بالمسؤولية”.

نتائج سيئة

وفِيْ وقت سابق من أغسطس الجاري، كشفت هُواوي أن إيراداتها انخفضت بنسبة 5.9٪ إلَّى 301.6 مليار يوان صيني (45.03 مليار دولار)، وانخفض صافِيْ أرباحها للنصف الأول من هذا العام بأكثر من النصف.

وأشارت الشركة الصينية إلَّى أن الضغوط على الاقتصاد أدت إلَّى انخفاض الطلب من العملاء، فضلاً عَنّْ تفاقم المشاكل الناجمة عَنّْ القيود التكنولوجية الأمريكية – المعمول بها منذ عام 2022.

وأشارت هُواوي إلَّى أن الأداء العام “يتماشى مع التوقعات”. قال كين هُو، رئيس مجلس الإدارة المتناوب لهُواوي “بينما تأثرت أعمالنا فِيْ مجال الأجهزة بشكل كبير، حافظت أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا على نمو مطرد”.

تقلص هامش ربح شركة التكنولوجيا الصينية إلَّى 5٪، مع صافِيْ ربح بلغ 15.08 مليار يوان (2.25 مليار دولار)، انخفاضًا من 31.39 مليار يوان (4.68 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من عام 2022.

فِيْ عام 2022، سجلت Huawei أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق فِيْ إيراداتها.

بينما أوضح متحدث باسم الشركة أن ضعف الاقتصاد وتعطيل فِيْروس Covid-19 وتحديات سلسلة التوريد أضر بأعمال الشركة التي تبيع الهُواتف الذكية وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، حسبما ذكرت رويترز.

عززت هُواوي أيضًا الاستثمار فِيْ التكنولوجيا والأعمال الجديدة، مما أثر بدوره على الأرباح.