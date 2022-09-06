الأرجنتين تطلق “دولار الصويا” فِيْ مسعى لتشجيع الصادرات

وقال مصدر مطلع على الأمر إنه من المتوقع أن يتسارع هذا الأسبوع بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد عَنّْ سعر صرف تفضيلي لمزارعي فول الصويا يسمى “دولار الصويا” فِيْ محاولة لتشجيع الصادرات.

أعلنت الحكومة عَنّْ تحفِيْز سعر الصرف يوم الأحد لتسريع مبيعات فول الصويا المتعثرة من خلال السماح للمزارعين بتحويل عائداتهم إلَّى العملة المحلية بمعدل 200 بيزو للدولار، وهُو أعلى بكثير من السعر الرسمي البالغ 140 بيزو.

الأرجنتين هِيْ أكبر مصدر فِيْ العالم لزيت فول الصويا ومنتجات الصويا، وثالث أكبر مصدر لفول الصويا.

قال مصدر مطلع على عملية اتخاذ القرار بالبنك المركزي، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد إدخال زيادات حادة فِيْ الأشهر القليلة الماضية، لتضييق السيولة بالنظر إلَّى التدفقات المالية المتوقعة من مقياس سعر الصرف الجديد.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن “دولار فول الصويا إجراء استثنائي تم الاتفاق عليه مع المصدرين والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد لكن الحاجة لعملة محلية لشراء تلك الدولارات. يجعل من الضروري امتصاص المزيد من السيولة على الوجه “. السرعة”.

وامتنع البنك المركزي عَنّْ التعليق.

وبموجب مقياس سعر الصرف الجديد، سيُعرض على مزارعي فول الصويا الأرجنتيني سعر صرف تفضيلي لشهر سبتمبر، وهِيْ خطوة تهدف إلَّى تحفِيْز مبيعات الصادرات وجلب العملات الأجنبية التي هم فِيْ أمس الحاجة إليها.