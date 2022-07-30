الأرجنتين يلاقي الإمارات وديًا استعدادًا لمواجهة السعودية في المونديال

وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مع منتخب الإمارات بطريقة ودية استعداداً لمونديال قطر 2022.

مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم ضد الإمارات

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإماراتي في مباراة ودية، قبل مواجهة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 على مدى 6 أيام.

يتواجد منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022، والتي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 22 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ويعتزم المنتخب السعودي بدء مبارياته بأصعب مباراة ضد الأرجنتين، ثم يواجه بولندا، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام المكسيك.