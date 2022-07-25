الأردن.. إجراءات جديدة لضبط تجارة أسطوانات الغاز

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عَنّْ تشديد إجراءات بيع اسطوانات الغاز المسال المنزلية، ومنع تداولها فِيْ البقالة والسوبر ماركت، تفاديا للحوادث.

دعت هِيْئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فِيْ الأردن إلَّى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محلات البقالة غير المرخص لها ببيع أسطوانات غاز البترول المسال المنزلية، والتي لا تستوفِيْ الشروط العامة المخصصة لوكالات الغاز أو أي أماكن أخرى غير مرخصة.

وقالت الهِيْئة فِيْ تعميم لها، إن بيع أسطوانات الغاز المنزلي فِيْ محلات البقالة والسوبر ماركت يعد مخالفة لشروط اشتراطات تراخيص وكالات الغاز الصادرة بموجب تعليمات ترخيص وكالات الغاز النفطي المسال، بحسب ما ورد فِيْ التقرير. صحيفة الرأي الأردنية.

وجاءت الرسالة الموجهة إلَّى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان الكبرى بناءً على خطاب صادر عَنّْ وزارة الصناعة والتجارة، مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي، بخصوص بيع أسطوانات الغاز المنزلي فِيْ البقالات ومحلات السوبر ماركت، الأمر الذي يمثل خطر على حياة المواطنين.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إتاحة إنتاج واستيراد وتخزين ونقل وتعبئة غاز البترول المسال لجميع الشركات فِيْ الأردن، وإلغاء الامتياز الحصري الذي كان ممنوعا لشركة مصفاة البترول منذ عام 2008.

سعر اسطوانة الغاز فِيْ الأردن

رغم محاولات الحكومة الأردنية خفض فاتورة الوقود بالعمل على رفع أسعار البنزين والديزل. ورفضت رفع سعر اسطوانة الغاز التي بقيت عَنّْد 7 دنانير (1.41 دولار).

فِيْ بداية الشهر الجاري، قرر الأردن تعديل تعليمات الاستيراد لعام 2022، ومنح موافقات لبعض المستثمرين لبناء منشآت لتخزين الغاز البترولي المسال، فِيْما تقوم بعض الشركات باستيراد المادة وتوزيعها على خزانات المنازل و مرافق.