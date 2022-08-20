الأردن: سبب وفاة خمسة أطفال بحريق بمنطقة الرصيفة: استيقظ الأردنيون اليوم الجمعة الموافق العشرون من شهر اغسطس على فاجعة وفات خمسة اطفال في منطقة الرصيفة في الاردن بسبب الحريق الذي شب في منزلهم في منطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة بالمملكة الأردنية الهاشمي، ومن خلال مقالنا الاتي سوف تحدث عن الأردن: سبب وفاة خمسة أطفال بحريق بمنطقة الرصيفة، تابعونا.

الأردن: سبب وفاة خمسة أطفال بحريق بمنطقة الرصيفة

توفي خمسة أطفال أشقاء، اليوم الجمعة، إثر حريق شب داخل إحدى الشقق ة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن كوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، التي أخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.