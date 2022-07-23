الأردن ولبنان كرة سلة.. مَوعِد مباراة لبنان والأردن اليوم فِيْ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة و القنوات الناقلة

مَوعِد مباراة الأردن ولبنان اليوم فِيْ بطولة آسيا لكرة السلة والقنوات التي تبث المباراة. نحن نناقشه معك فِيْ هذا التقرير الرياضي من خلال موقع “علمني”. يتطلع عشاق كرة السلة فِيْ مختلف الدول العربية إلى مباراة اليوم بين لبنان والأردن، والتي ستقام فِيْ إطار نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة. وسيواجه منتخب الأردن لبنان أمام لبنان فِيْ العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي تستضيف فعاليات البطولة بنسختها الحالية.

مباراة الأردن ولبنان لكرة السلة اليوم

مباراة مثيرة فِيْ بطولة آسيا لكرة السلة بين الأردن ولبنان اليوم. وهذان الفريقان من أقوى الفرق العربية فِيْ هذه الرياضة. وهذا ما يجعل المباراة جمهُوراً ضخماً ينتظره جماهِيْر المنتخبين الأردني واللبناني. بالإضافة إلى ذلك، سيقطع الفائز فِيْ هذه المباراة التذكرة للوصول إلى الجولة النهائية من بطولة آسيا لكرة السلة. لمواجهة الفائز بين أستراليا ونيوزيلندا.

وفِيْ السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتمكن أي فريق عربي حتى الآن من تحقيق لقب بطل كأس آسيا لكرة السلة.

مباراة كرة السلة لبنان والأردن

يتطلع منتخب لبنان إلى مباراة كرة السلة اليوم مع الأردن. لاغتنام فرصة الفوز والوصول إلى نهائي كأس آسيا. فِيْما يركز المنتخب الأردني خلال مباراة نصف النهائي على إضافة نقاط يمكنه من خلالها التغلب على منافسه اللبناني، ويعلق آماله على أحد أبرز نجوم الفريق “أحمد الدويري ودار تاركر”. فِيْ غضون ذلك سنتابع من أجلكَمْ مَوعِد مباراة الأردن ولبنان اليوم فِيْ مباراة نصف نهائي كرة السلة والقنوات المذاعة.

مَوعِد مباراة الأردن ولبنان اليوم فِيْ نصف نهائي كرة السلة

ومن المقرر أن تقام مباراة لبنان والأردن فِيْ الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة السلة الليلة، السبت 23 يوليو / تموز 2022. وستبدأ صافرة المباراة فِيْ الساعات التالية.

المباراة الولاية لحظة مَوعِد مباراة لبنان والأردن اليوم المملكة العربية السَعُودِيْة الساعة 400 مساءً مصر الساعة 1500 لبنان الساعة 400 مساءً الأردن الساعة 400 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة كرة السلة اللبنانية الأردنية

يتوق جماهِيْر الفريقين لمعرفة القنوات التي تبث مباراة كرة السلة اللبنانية الأردنية لتشجيع فريقهم خلف شاشات التليفزيون. ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

سلة الاردن ولبنان

جدير بالذكر أن منتخب الأردن لكرة السلة قدم أداءً مميزاً هذا الموسم فِيْ بطولة كأس آسيا، خلال المباريات التي خاضها منذ انطلاق البطولة. يقودون مجموعتهم حاليًا، بعد فوزهم فِيْ مباراتين وخسارة واحدة.

تفاصيل بطاقة مباراة الأردن ولبنان للسلة

المباراة مباراة الاردن ولبنان بطولة نصف نهائي بطولة آسيا لكرة السلة 2022 التاريخ و الوقت اليوم السبت بعد الظهر الموافق 23-7-2022 الساعة الرابعة عصراً بالضبط بتوقيت مكة المكرمة والأردن ولبنان والكويت – بالضبط الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر – فِيْ تمام الخامسة صباحاً. الساعة بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ملعب فِيْ العاصمة الاندونيسية جاكرتا قنوات الناقل قناة bein sports premium 3 bein sports premier hd

مباراة كرة السلة لبنان والأردن

من جهة أخرى، قطع فريق كرة السلة اللبناني خطوة كبيرة فِيْ منافسات دور المجموعات فِيْ بطولة آسيا لكرة السلة. لقد تصدروا ترتيب مجموعتهم بعد فوزهم فِيْ ثلاث مباريات ضد نيوزيلندا والفلبين والهند. واستطاع التغلب على المنتخب الصيني بإقصائه من ربع النهائي بنتيجة 7262 ليبلغ نصف النهائي ويواجه الأردن.

تاريخ اشتباكات كرة السلة بين الأردن ولبنان

بالتزامن مع المَوعِد الوشيك لمباراة الأردن ولبنان اليوم فِيْ نصف نهائي كرة السلة الآسيوية. نحن نتتبع تاريخ المباريات بين الفريقين خلال مسيرتهما المهنية فِيْ هذه الرياضة العالمية. واجه المنتخب الأردني نظيره اللبناني فِيْ ثماني وعشرين مباراة من إجمالي عدد البطولات التي أقيمت وشارك فِيْها. تمكن المنتخب اللبناني من هزيمة شقيقه الأردني فِيْ 15 مباراة. فِيْ غضون ذلك، تمكن المنتخب الأردني من الفوز بـ 13 مباراة فقط. وكان آخر لقاء بين الفريقين خلال التصفِيْات الآسيوية لكرة السلة فِيْ 1 تموز / يوليو 2022. وفاز لبنان على الأردن 89-70.