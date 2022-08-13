الأرز بطل أزمة غذاء جديدة.. تدهُور المحصول فِيْ أكبر الدول المصدرة

يهدد قلة الأمطار فِيْ الهند، أكبر مصدر للأرز، بتقليص المساحة المزروعة وتقليل صادراتها، مما يخلق أزمة غذائية جديدة للعالم.

يهدد خفض إنتاج الأرز، أحد أهم الأغذية الأساسية فِيْ العالم، بتضخم أسعار الغذاء الذي يقترب من مستويات قياسية.

إنتاج الأرز فِيْ الهند

ذكر تقرير إخباري، السبت، أن إنتاج الأرز الهندي قد يتدهُور هذا العام، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار فِيْ مناطق زراعية رئيسية إلَّى تقليص المزارع، مما أثار مخاوف من أن الهند قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفِيْر الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” الإخبارية عَنّْ وزارة الزراعة قولها إن إجمالي مساحة زراعة الأرز فِيْ الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج فِيْ العالم، قد تراجعت بنسبة 12٪ حتى الآن هذا العام.

ينهار المحصول فِيْ وقت يضر فِيْه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالاقتصادات فِيْ جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذا العَنّْصر الأساسي.

تساهم الهند بنحو 40٪ من التجارة العالمية فِيْ الأرز.

حظرت الهند صادرات القمح فِيْ مايو وقالت إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد، بعد موجة حرارة قياسية أضرت بمحصول القمح فِيْ عدة ولايات. كَمْا قامت الهند بتقييد صادرات السكر لتأمين إمداداتها الغذائية.

قالت وزارة الزراعة فِيْ وقت متأخر من يوم الجمعة إن زراعة الأرز انخفضت إلَّى 30.98 مليون هكتار (76.55 مليون فدان) حتى 12 أغسطس، من 35.36 مليون هكتار فِيْ العام السابق. ومع ذلك، زادت المساحة المخصصة لقصب السكر إلَّى 5.52 مليون هكتار من 5.45 مليون.

أسعار الأرز

هناك احتمال لارتفاع أسعار الأرز وتخفِيْضات الإنتاج فِيْ البلدان المصدرة الرئيسية، مما سيضيف إلَّى التحديات الكبيرة التي تواجه أجزاء من قدرة العالم النامي على شراء الغذاء، وفقًا لاقتصادي الأعمال الزراعية فِيْ بنك أستراليا الوطني فِيْن زيبيل.

اتخذت أسعار الأرز مسارًا تصاعديًا منذ منتصف العام الماضي حتى وصلت إلَّى ذروتها فِيْ 23 مايو عَنّْد 17.47 دولارًا للقنطار، لكنها انخفضت إلَّى 16.22 دولارًا فِيْ منتصف الشهر الماضي، وارتفعت مرة أخرى لتسجل 17.02 دولارًا للقنطار، وفقًا لمجلة فوربس على مساء 5 أغسطس 2022.