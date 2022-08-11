الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار العواصف الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك الجنوبية. التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

يتسبب المطر في هطول أمطار غزيرة

ومن المتوقع أن تكون الأمطار معتدلة إلى غزيرة تؤدي إلى تدفق في الوادي وسيول غزيرة مصحوبة ببرد في مناطق الباحة وعسير وجيزان ونجران فيما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة. وتقييد الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مع امتداد تأثيرها إلى منطقة نجران.

حركة الرياح على السطح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر تكون من الشمال الغربي بسرعة 20 إلى 42 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 15 إلى 30 كم /. ح في الأجزاء الجنوبية – الوسطى والجنوبية. نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين مع سحب عاصفة.

بالنسبة لحالة البحر، يمكن أن تصبح الأمواج المتوسطة متموجة مع السحب العاصفة خاصة في الأجزاء الجنوبية، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 15-35 كم / ساعة.، يتحول بعد الظهر إلى الشمال الشرقي، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد. ، حالة البحر متوسطة الموج.