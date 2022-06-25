الأرصاد الحرارة قد تلامس الـ50 درجة في عدة مناطق.. غداً

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية، خاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وشرق الرياض، لموجة من الهواء الساخن ترتفع بها درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية.

فيديو | علم الارصاد الجوية #مدينة الرياض غدا ستكون 50 درجة .. وسيسقط البرد على جبال السودة#الإخبارية pic.twitter.com/MfDkUcB7lI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 25 يونيو 2022

النشرة الجوية

وأضاف عالم الأرصاد عقيل العقيل، أنه من المتوقع اليوم السبت ارتفاع درجات الحرارة، وغدا قد تحدث زيادة واضحة وملموسة في درجات الحرارة في شمال شرق المملكة وبعض مناطق شرق وشرق منطقة الرياض.

احتياطات مهمة

ونصح العقيل، في حديث لقناة الإخبارية، العاملين في الشمس بأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة وقت الظهيرة، خاصة صباح الأحد.

وأضاف أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار معتدلة إلى غزيرة أحياناً في مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وقد يصاحب ذلك سقوط البرد، خاصة على قمم الجبال مثل قمة الجبل. – السودة والمنتزهات الوطنية في هذه المناطق.