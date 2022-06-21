الأرصاد السعودية تتوقع درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لعام 1443 هـ الذي يأتي في شهر يوليو المعروف بارتفاع درجات الحرارة ، وهو ما يقلق الكثير من الحجاج الذين يتوجهون إليها. أداء مناسك هذه العبادة في الأماكن المقدسة في المملكة.

توقعات درجة الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1443

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة عبر حسابه على موقع تويتر ، أن درجات الحرارة في مكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1443 هـ ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بزيادة تصل إلى ربع درجة ، في حين أن درجات الحرارة في مكة المكرمة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي. متوسط ​​درجة الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة 1443 هـ سيكون فوق المدينة. المنارة أعلى من المتوسط ​​بما يصل إلى نصف درجة.

توقعات الطقس للحج 1443

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة أن تكون الأمطار خلال موسم الحج 1443 حول المتوسط ​​، مع نشاط في الرياح السطحية المغبرة في بعض الأحيان ، ودرجة الحرارة العظمى في شهر ذي الحجة 43.2 درجة مئوية ، ودرجة الحرارة العظمى في شهر ذي الحجة. يميل الطقس ليلاً إلى أن يكون معتدلاً نسبيًا ، بحيث يصل متوسط ​​درجة الحرارة الصغرى إلى 28.8 درجة مئوية.

أما أعلى رطوبة نسبية مسجلة في مكة المكرمة خلال هذا الشهر فقد بلغت 93٪ ، بينما كانت أدنى رطوبة نسبية 6٪. أما البيانات المناخية للمدينة المنورة فتشير إلى أن أعلى رطوبة نسبية سجلت خلال هذا الشهر بلغت 92٪ وأدنى رطوبة 1٪.

المناطق ذات أعلى درجات الحرارة في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المناطق التي سجلت أعلى درجات الحرارة مؤخرًا ، مشيرًا إلى أن بعض المناطق سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بلغ 51 درجة مئوية ، وبلغت درجات القيصومة 47 درجة مئوية.

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية ، حسين القحطان ، إن المملكة دخلت موسم الصيف بالأرصاد الجوية ، ومن المتوقع أن تدخل الثلاثاء 21 يونيو 2022 كعالم فلك ، مشيرا إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت حتى الآن. كانت في منطقة وادي الفرا بالمدينة المنورة وكانت في الظل ، وسجلت النعيرية 49 درجة.

وتشهد المرتفعات الممتدة من الطائف إلى جازان درجات حرارة عالية ، إضافة إلى هطول أمطار ورياح غبار عليها في بعض المناطق ، خاصة المنطقة الوسطى ، فيما تشير تقارير دولية إلى ظواهر قاسية يمر بها العالم في درجات حرارة عالية وأمطار غزيرة وغبار.