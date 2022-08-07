الأرصاد السعودية تشهد تباينًا ملفتًا في ظواهر الطقس

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الرياض والمنطقة الشرقية.

فيديو | المتحدث باسم الأرصاد الجوية حسين القحطاني درجات الحرارة المرتفعة مستمرة في الارتفاع في الرياض والشرقية #الإخبارية pic.twitter.com/ZeUe6hWUOh

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 أغسطس 2022

درجات حرارة عالية

وأضاف القحطاني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية تشير إلى أن المناطق الوسطى والشرقية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، فيما تتشكل عواصف رعدية وسحب ممطرة في المرتفعات.

وأشار المتحدث باسم الأرصاد إلى أن تقرير الطقس اليوم يتوقع احتمالية هطول أمطار على السواحل خاصة في المناطق الساحلية بمنطقة تبوك ومنطقة مكة والمرتفعات الجبلية بشكل عام.

ولفت إلى أن “الغريب لاحظنا التغير والتفاوت في الظواهر الجوية في المملكة، بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية، ورياح نشطة لوحظت في بعض المناطق”.

وأكد المتحدث الرسمي للأرصاد، أن المملكة محظوظة لتمكنها من الاستمتاع بمناخها بين المناطق الدافئة والمعتدلة، ومناطق أخرى ذات مناخ بارد ومناطق ممطرة، وتوجد سواحل شمالية معتدلة نسبيًا.

استمرار هطول المطر لمدة 5 أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة والتي قد تصاحبها التأثيرات التالية (تدفق السيول، سقوط البرد، السحب السريع للتيار، والغبار المرتفع الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز استمرار هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة من الاثنين إلى الجمعة في المناطق التالية

1- جازان (فيفا، الخوبة، العرضة، حرب، العيدابي، الحارث، الضائر، بيش، صبيا، أبو عريش، صامتة، الطوال، جازان، فرسان).

2- نجران (نجران، حبونة، بدر الجنوب، شرورة).

3- عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، بريق).

4- الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة).

5- مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أدهم، العريديات، الكامل، الخرمة، تربة، رانيا، المية، الليث، القنفذة).