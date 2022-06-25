الأرصاد الصيف بدأ مبكرًا.. وبعض المدن سجلت 52 درجة في الظل

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني بدأ الصيف مطلع العام الجاري وتشهد المملكة درجات حرارة عالية قبل بدء الموسم الفلكي.

فيديو | المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني

بعض المدن #المملكة لقد تجاوزت 52 درجة مئوية في الظل وهي ظاهرة سجلت في صيف هذا العام وما زلنا في أوائل الصيف.# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/Ei7NYpyhVo

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يونيو 2022

ارتفاع الحرارة

وأضاف القحطاني، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن درجات حرارة بعض مدن المملكة تزيد عن 52 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أنها ظاهرة مهمة يجب تسجيلها في صيف هذا العام.

وتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة بمعدلاتها الخاصة في الصيف، مشيرا إلى أنه مع موجات الحر ستصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر.

بداية الموسم الفلكي

بدأ موسم الصيف بشكل فلكي الثلاثاء الماضي، مع حدوث الانقلاب الصيفي ووصول الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، إيذانا بأول أيام الصيف الذي يستمر 93 يوما في نصف الكرة الشمالي.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئياً في معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الفرصة سانحة لتكوين عواصف رعدية في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة. تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما أن هناك زيادة في الرطوبة في الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.