الأرصاد تتوقع موجات غبار قادمة تؤثر على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني، اليوم السبت، وصول موجات من الغبار ستطال معظم مناطق المملكة.

فيديو | المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني

من المتوقع أن تضرب موجات الغبار معظم مناطق المملكة، مما يساهم في ارتفاع درجات الحرارة، وقد بدأ صيف هذا العام في وقت مبكر. # النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/KE7LTHU2hK

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 2 يوليو 2022

توقعات الغبار

وقال القحطاني في مداخلة مع قناة الإخبارية “من المتوقع أن تأتي موجات من الغبار وستطال معظم مناطق المملكة مما سيسهم في ارتفاع درجات الحرارة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد صيف هذا العام بدأ مبكرًا.