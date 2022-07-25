الأرصاد تحذر تيارات هابطة وأمطار مصحوبة بالبرد لمدة أسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير اليوم، استمرار احتمالات حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تكون مصحوبة بتدفقات غزيرة، وبَرَد، وتدفقات سفلية نشطة، وغبار مثار يحد من مدى الرؤية الأفقية.

خريطة الأسبوع الممطر

ومن المتوقع ان يستمر اثارها مع هطول امطار معتدلة الى غزيرة من غد الثلاثاء الى السبت المقبل في مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، حروب، الحارث، الضاهر، بيش، صبيا، أبو عريش، منطقة جازان). طوال، جيزان، فرسان) ونجران (شرورة، حبونة). بدر الجنوب، نجران)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البراك، المجاردة)، منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى). قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة (الطائف، ميسان، أدهم، العارضية) بوجود سحابة رعدية ممطرة مصحوبة بدوافع هوائية نشطة تثير الغبار والغبار.

السرعة النشطة المصب

وقد تكون هناك احتمالية لسقوط أمطار معتدلة يمكن أن تصل إلى أمطار غزيرة من الأربعاء إلى السبت في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (سلوى، ميناء البطحاء، الأحساء، حرض، صحراء الربع الخالي)، في إضافة من الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض (وادي الدواسر، ليلى، الأفلاج). ويمتد تأثيره من بعد ظهر الأربعاء إلى السبت في ظل وجود سحب عاصفة ممطرة مصحوبة بدوامات سفلية نشطة ترفع الأتربة والغبار لتشمل (الدمام، الخبر، القطيف، الظهران) وكذلك (الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، منطقة). المزاحمية). وتشير التنبؤات الأولية بإذن الله إلى استمرار فرص هطول الأمطار في المناطق المذكورة حتى منتصف الأسبوع المقبل.