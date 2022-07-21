الأرصاد تقلبات جوية وأمطار مصحوبة بالبرد حتى الاثنين المقبل

كشف عقيل العقيل محلل الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الأرصاد الجوية في المملكة خلال الأيام المقبلة، في ظل التقلبات الجوية التي بدأت يوم الخميس وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

فيديو | لعشاق المطر والبرد.الارصاد تكشف اماكن ومواعيد هطول الامطار اليوم في مناطق المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/Ft9RfNcg1d

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 يوليو 2022

أمطار غزيرة إلى معتدلة

وقال عقيل العقيل على قناة الإخبارية إن المملكة تشهد حالة من عدم الاستقرار وأمطار معتدلة إلى غزيرة في بعض مناطق نجران وعسير وعلى سواحل منطقة جازان وكذلك في منطقة جازان. – مرتفعات الباحة ومكة المكرمة مرتفعات وتستمر من اليوم إلى الاثنين.

وأضاف أن هناك بعض المناطق، مثل سواحل مكة المكرمة والجوف ومحافظة جدة، ستتأثر بعواصف رعدية تسبقها رياح يمكن أن تثير الغبار والأتربة.

سقوط البرد

ولفت إلى عدم استبعاد البرد خاصة في مرتفعات المناطق الساحلية بجيزان، مشيرا إلى أن احتمالية هطول الأمطار تزداد يومي الجمعة والسبت.

واختتم حديثه بالتحذير من الحذر والابتعاد عن اماكن هطول الامطار الغزيرة وهي مناطق عسير وجازان والسواحل والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.