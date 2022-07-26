الأرصاد درجات الحرارة تلامس الـ50 في أغسطس

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، أن تكون درجة الحرارة في أغسطس قريبة من 50 درجة مئوية.

فيديو | المتحدث باسم الارصاد الجوية حسين القحطاني الى # النشرة التاسعةدرجات الحرارة في أغسطس تقترب من 50 درجة #الإخبارية pic.twitter.com/PjmQJs2K0u

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 25 يوليو 2022

طقس أغسطس

وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن شهر آب الذي نستعد لدخوله هو من أحر شهور الصيف.

المناخ المعتدل

وأضاف المتحدث باسم الأرصاد أن الأمطار تساهم في اعتدال الجو في المناطق التي تهطل فيها، لكن في فصل الصيف لا تزال درجات الحرارة بين 37 و 45 درجة مئوية.