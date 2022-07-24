الأرصاد ذروة هطول الأمطار ستكون في أغسطس وسبتمبر

توقع أخصائي المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن تصل ذروة هطول الأمطار في شهري أغسطس وسبتمبر في مرتفعات المملكة وقمم جبالها.

فيديو | اختصاصي المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ذروة هطول الأمطار في آب وسبتمبر في مرتفعات وجبال المملكة #جدول اليوم pic.twitter.com/5dlIK5h6Dn

– برنامج اليوم (Studioekhbariy) 24 يوليو 2022

وقال العقيل خلال تصريحات لبرنامج “توداي شو” ان عدة محافظات ومدن بالمملكة ستشهد امطارا وهي جيزان ونجران وعسير وحدائقها الوطنية والباحة والطائف وحدائقها الوطنية.

أقصى هطول للأمطار

ولفت إلى أن ذروة هطول الأمطار تحدث في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام في مرتفعات المملكة وقمم جبالها، لكن في بعض الأحيان تتأثر المناطق الساحلية لمكة والمدينة.

كما أشار إلى سقوط بعض الأمطار على الرياض في أغسطس.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، حدوث عواصف رعدية معتدلة إلى شديدة، تتسبب في تدفق في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. .

لا تزال فرصة حدوث سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة فوق الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة ناضجة.

أما حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر فتكون من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25-45 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الغرب إلى الجنوب الغربي في الوسط والجنوب بسرعة 15-30. كم / س. كم. / ح.