الأرصاد لا صحة لانخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس

نفى المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، ما تم تداوله عن انخفاض درجات الحرارة في مناطق المملكة، حتى اليوم الخميس.

لا انخفاض في درجة الحرارة

وأكد القحطاني أن المركز لم يعلن عن انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق اعتبارًا من الخميس المقبل، بل ستبقى عند مستوياتها الصيفية، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، باستثناء للمرتفعات.

وردًا على تغريدة الزميل فواز الأسلمي، أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني، عبر حسابه على تويتر، أن حديث زميله المحلل في المركز الوطني للأرصاد الجوية عقيل العلي. – العقيل عبر قناة الإخبارية كان واضحا في رده على موجة الحر الحالية وعودة درجات الحرارة لمؤشراتها الصيفية.