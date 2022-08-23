الأرصاد يوضح الوقت الأكثر حرارة خلال اليوم

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أكثر الساعات سخونة خلال اليوم، مشيرا إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون من الساعة 12 ظهرا إلى 3 ظهرا.

ساعة الذروة

وقال الحساب الرسمي لمركز الأرصاد الجوية على تويتر إن ذروة ارتفاع درجة الحرارة من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا ؛ تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على مدار اليوم لأن الأرض تتلقى مزيدًا من الحرارة في الصيف.

درجات الحرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة، اليوم الثلاثاء، لبعض مدن المملكة ؛ حيث سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة 46 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.