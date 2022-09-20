الأرقام “تفضح” أزمة النصر الهجومية .. وتكشف سر تفوق الهلال

حالة من القلق تسود جماهِيْر النصر، بسبب أداء الفريق فِيْ الأيام الأولى من دوري روشان، رغم العمليات المدوية التي اختتمتها إدارة موصلي المعمر، خلال انتقالات الصيف الماضي، بالإضافة إلَّى التوقيع مع الفريق. مدرب فرنسي. رودي جارسيا.

ووقع نادي النصر فِيْ السوق الصيفِيْ مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو وجناح الأهلي عبد الرحمن غريب.

رغم الاتفاقات، وبعد أربعة أيام من المنافسة فِيْ دوري روشان السعودي موسم 2022-2023، فإن الفوز خلف منافسه التقليدي الهلال الذي حرم من التسجيل، والشباب بثلاث نقاط، فضلًا عَنّْ تواجده خلف. الاتحاد. الذي سخر منه الجمهُور فِيْ جميع أنحاء العالم بسبب صفقاته فِيْ صيف ميركاتو.

ويحتل فريق النصر الأول لكرة القدم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة.

يشعر المشجعون الناصريون بمرارة الارتباك الفني، خاصة فِيْ بداية السنوات الأخيرة، لتكون الذكرى الأخيرة للصعود إلَّى منصة التتويج فِيْ الدوري خلال موسم 2022-2022، فِيْما كان سعود السويلم يتولى رئاسة مجلس إدارة قلعة. الشمس.

وزادت حالة القلق لدى النصراوي، بعد رؤية مستوى الفريق خلال الأيام الأولى من مسابقة الدوري، عَنّْد مستوى ضعيف لا يلبي تطلعاتهم.

“السعودية الرياضية” تسلط الضوء على سر تفوق الهلال فِيْ الدوري .. أرقام “تكشف” أزمة الانتصار الهجومية.

النصر يتساوى مع الهلال، فِيْ التسديدات على المرمى المقابل، حيث تسدد كتيبة القائد 4 تسديدات فِيْ المباراة الواحدة، ونفس الرقم للعالم، لكن الأرقام تكشف مفاجأة مدوية تخفِيْ الأزمة الصفراء. فِيْ وسط ميدان الهجوم.

أما بالنسبة لخلق فرص التهديف، تظهر مشكلة النصر الأبدية، حيث يخلق فريق الهلال 3 فرص فِيْ المباراة الواحدة أمام النصر، مما يصنع فرصة واحدة.

ومن الأرقام التي تؤكد تفوق الهلال فِيْ الدوري وأزمة النصر الهجومية، الهجمة المرتدة، بحيث ارتد البلوز من الدفاع ليهجم بنجاح سبع مرات، مقابل “صفر” الانتصار.

كَمْا يعاني النصر من أزمة دفاعية تظهرها الأرقام مقارنة بالهلال، حيث سجل لاعب المونديال سبعة أهداف واستقبلت شباكه هدفِيْن، فِيْما سجل القائد 8 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة فِيْ أربعة أيام من المنافسة.