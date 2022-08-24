الأزمات تلاحق الأهلي فِيْ دوري يلو.. غيابات مؤثرة أمام القيصومة

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لأول ظهُور له ويقطع الشريط على مشاركته فِيْ دوري الدرجة الأولى، الدوري الأصفر، عَنّْدما يواجه القيصومة مساء الأربعاء.

مَوعِد مباراة الاهلي والقيصومة وتذاع القناة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة الساطعة” مباراة الأهلي والقيصومة فِيْ تمام الساعة 850 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

تُذاع مباراة الأهلي والقيصومة فِيْ الجولة الأولى من الدوري الأصفر على قناة KSA Sports 3 HD.

أزمة تطارد الأهلي فِيْ الدوري الأصفر

أطلق الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد مفاجأة بعد غياب واضح عَنّْ صفوف الأهلي قبل مواجهة القيصومة فِيْ الدوري الأصفر.

وأوضح الرشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن علي الأسمري، عماد الأهلي، لم يشارك فِيْ معسكر استعداد الفريق للقيصومة لظروف خاصة، مشيرًا إلَّى تواجده فِيْ التدريبات. من اللاعبين الذين لم يدخلوا قائمة الحزب.

وكانت صحيفة الرياضية قد أكدت غياب حارس مرمى الأهلي رينان ريبيرو عَنّْ مواجهة القيصومة بسبب إصابته، الأمر الذي سيستبعده من أولى مباريات الريقي فِيْ الدوري الأصفر.

يتوقع أن يبدأ الأهلي بمواجهة القيصومة بتشكيل يتكون من

التشكيل المتوقع للأهلي أمام القيصومة فِيْ الدوري الأصفر

حارس المرمى ياسر المسليم.

فِيْ خط الدفاع علي مجرشي، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، ابراهِيْم الزبيدي.

فِيْ خط الوسط فرانك كوم، محمد المجاهد، برادريش.

فِيْ خط الهجوم هِيْثم عسيري، يوسف العبدلي، سلمان المعشر.