الأسباب المباشرة للإصابة بحب الشباب

الأسباب المباشرة لحب الشباب – من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها الكثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم هو حب الشباب الذي يسبب الكثير من الإحراج خاصة بين المراهقين.المقال نستعرض فيه أسباب حب الشباب.

أسباب حب الشباب

ظهور الاضطرابات والاختلالات الهرمونية خاصة عند المراهقين، يمكن أن تؤدي التغيرات في سن البلوغ إلى ظهور حب الشباب.

التهابات الغدة الدهنية وانسداد الغدد الدهنية نتيجة زيادة إفراز المواد الدهنية.

يمكن أن يكون سبب حب الشباب لأسباب وراثية من الوالدين أو الأقارب.

الفترات التي تمر بها المرأة قبل وبعد الحيض تتأثر بحب الشباب.

الحالة النفسية لأسباب حب الشباب.

استخدام العقاقير التي تحتوي على مواد تحفز على زيادة إفراز المواد الدهنية مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

موانع الحمل التي تحتوي على الإستروجين والبروجسترون.

انقطاع الطمث هو إحدى المراحل التي يزداد فيها حب الشباب، حيث يصاب حوالي 1٪ من الرجال و 5٪ من النساء بعد سن الأربعين.

عدوى بكتيريا بروبيو تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

بعض منتجات الشعر تسبب الالتهابات، والبشرة الدهنية أكثر عرضة لحب الشباب من غيرها.

الأسباب المباشرة لحب الشباب

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