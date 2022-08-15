الأسر الألمانية تواجه رسوماً جديدة فِيْ فواتير الغاز لمنع انهِيْار سوق الطاقة

برلين (رويترز) – دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الاثنين عَنّْ رسوم الغاز لمساعدة شركات المرافق على تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية قائلا إنها ضرورية لمنع انهِيْار سوق الطاقة فِيْ البلاد.

وقال هابيك للصحفِيْين فِيْ برلين “البديل هُو انهِيْار سوق الطاقة الألمانية ومعه أجزاء كبيرة من سوق الطاقة الأوروبية.”

سيتعين عليك دفع 500 يورو إضافِيْة (509 دولارات أمريكية) سنويًا بعد تحصيل رسوم قدرها 2419 سنتًا للكيلوواط / ساعة.

ستدخل الرسوم حيز التنفِيْذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر وستظل سارية حتى أبريل 2024 فِيْ محاولة لمساعدة أكبر مستورد للغاز الروسي وأونيبر والمستوردين الآخرين فِيْ ألمانيا فِيْ مواجهة الزيادات الحادة فِيْ الأسعار.

وقال هابيك إن نموذج الطاقة الألماني، المعتمد على روسيا، فشل ولن يعود. وأضاف “نحن بحاجة إلَّى تغيير سريع”. “للقيام بذلك، علينا فِيْ بعض الأحيان أن نتناول الأدوية المرة”.

كَمْا سيتم فرض الرسوم الجديدة على الصناعة، وقالت جمعية صناعة الصلب الألمانية إنها ستضيف 500 مليون يورو أخرى سنويًا إلَّى فواتير القطاع.

حذر الاقتصاديون من أن رسوم الغاز ستؤدي إلَّى تسريع التضخم فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، والذي وصل بالفعل إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 8.5٪.

قطعت روسيا تدفقات الغاز إلَّى ألمانيا، وألقت باللوم على المشكلات الفنية والإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالعقوبات الغربية فِيْ خفض عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي إلَّى 20٪ من طاقتها. ووصفت برلين التخفِيْضات بأنها ذات دوافع سياسية.