الأسعار الجديدة لشاورما البيك 2022 فِيْ السَعُودِيْة

أسعار جديدة لشاورما البيك 2022 الشاورما هُو الطعام المشهُور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وكذلك فِيْ جميع دول العالم بطرق مختلفة فِيْ الطبخ والتحضير. فِيْ الآونة الأخيرة، وافق المواطنون والأفراد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك بسبب التتبيل الخطير الذي يقدمه المطعم وسلسلة فروعه، بل هناك أخبار غير سارة لمحبي الشاورما، منذ أسعار قائمة الطعام و تم تعديل قائمة البيك حسب تغير أسعار المنتجات بالأسواق.

أسعار جديدة لشاورما البيك 2022

ويعتبر شاورما البيك من أكثر الأصناف والأطباق والسندويشات التي يفضلها الكثير من المواطنين حيث يعتبر من العناصر الأساسية اليومية فِيْ المطعم.

أشهرها من المملكة العربية السَعُودِيْة، لديها تاريخ من الثقة والذوق اللذيذ يمتد لما يقرب من 45 عامًا.

وله 120 فرعا فِيْ محافظات ومدن المملكة العربية السَعُودِيْة، ويقف شاورما البيك بمعزل عن باقي المطاعم.

متوفر فِيْ البيك بخيارين لجميع الأذواق يمكنك الحصول عليه بصلصة الطحينة وكذلك شاورما البيك.

مع صلصة الثوم وفِيْ كلا الخيارين يتم تقديم الساندويتش وتحتوي على شاورما الدجاج المشوي التالي مع صوص خاص مع الصلصة المختارة.

يعتبر الخيار المخلل ضروريًا لكليهما، وكلها ملفوفة فِيْ الخبز العربي الطازج المنفوش الذي تشتهر به فروع البيك.

ويوجد خيارات من سلسلة مطاعم البيك على المقادير والتناسب بين صوص الثوم أو حتى الطحينة.

وبالمثل، يمكنك الحصول على شاورما البيك الشهِيْرة مع طعم الأطفال المعتاد والطعم الحار أو الحار.

ويوضح المطعم أن السندويش يحتوي على حوالي 300 سعرة حرارية، بينما تحتوي صلصة الثوم على أقل من 320 سعرة حرارية والشاورما.

هُو أحد عناصر القائمة التي تقدمها سلسلة مطاعم البيك، وأهم هذه الوجبات الخفِيْفة صاج ديلايت.

والتي تتكون من فِيْليه دجاج مشوي مع الصوص اللذيذ وكذلك ساندويتش دجاج فِيْليه عادي.

مع صلصة الثوم وتوابل البيك الخاصة وبطاطا مقلية ومخلل خيار ملفوف بخبز عربي.