قفزت معدلات التضخم فِيْ تركيا إلَّى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ربع قرن، بالتوازي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة والانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم فِيْ تركيا ارتفع إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا عَنّْد 79.6٪ فِيْ يوليو.

فِيْ يونيو، بلغ معدل التضخم السنوي 78.6٪.

ومع ذلك، يُنظر إلَّى هذه الأرقام على أنها مؤشر على أن التضخم يستقر عمليًا فِيْ تركيا، مما يدعم تأكيدات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أسعار السلع الأساسية ستبدأ فِيْ الانخفاض قريبًا.

أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلَّى ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات.

بدأ التضخم فِيْ الارتفاع فِيْ الخريف الماضي، عَنّْدما ضعفت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلَّى 14٪ كجزء من دورة التيسير النقدي التي يسعى إليها الرئيس أردوغان.

قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37٪ على أساس شهري فِيْ يوليو / تموز، مخالفة التوقعات البالغة 2.9٪ فِيْ استطلاع أجرته رويترز.

وتوقع المسح أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلَّى 80.5٪ سنويا.

وأظهر قطاع النقل أكبر زيادة سنوية فِيْ أسعار المستهلكين بارتفاع 119.11٪، فِيْ حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65٪.

زاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للُغُزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عَنّْ استمرار انخفاض قيمة الليرة.

وكان سعر الليرة التركية 17.95 مقابل الدولار أي شبه مستقر عَنّْد إعلان الأرقام الرسمية.

وتراجعت العملة التركية بنسبة 44٪ مقابل الدولار العام الماضي، وتراجعت بنسبة 27٪ أخرى هذا العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1998 عَنّْدما بلغ 80.4٪.

ولا يزال هذا الملف ساخنًا قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فِيْ يونيو 2023.

لا تزال أسعار المستهلك عَنّْد مستويات غير مسبوقة منذ تولي أردوغان السلطة فِيْ البلاد عام 2003.

تواجه هذه الأرقام أيضًا شكوكًا من الاقتصاديين المستقلين والمعارضة، الذين يجادلون بأن البيانات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء يجب أن تكون مدعومة بالأدلة.

قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين، يوم الأربعاء، إن التضخم بلغ 176.4 فِيْ المائة على أساس سنوي، وهُو ما يعكس تباطؤًا مقارنة بشهر يونيو (175.6 فِيْ المائة)، لكنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المعلن رسميًا.