الأسمري لم يحتفل بــ”أول أهدافه مع الأهلي فِيْ موسم 2023″.. لماذا

رفض النجم علي الأسمري، وسط فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الاحتفال بهدفه الأول فِيْ موسم 2022-2023، واكتفى بالتصفِيْق لمن خرجوا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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تقدم فريق الأهلي الأول لكرة القدم (2-0)، على أحد، فِيْ مباراة تنضم إليهم فِيْ اليوم الخامس من دوري الدرجة الأولى الأصفر.

ولم يحتفل الأسمري بـ “أهدافه الأولى للأهلي فِيْ موسم 2023”. لماذا ا

وقدم علي الأسمري 45 دقيقة خاصة جدا أمام أحد، حيث مرر كرة فاصلة للمهاجم عبد الله المقرن الذي سجل به الهدف الأول للأهلي، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء. .

وبدا علي الأسمري هادئا بعد تسجيله هدف الأهلي فِيْ شباك واحد رافضا الاحتفال باللاعبين.

رفض علي الأسمري الاحتفال بأول أهدافه مع الأهلي فِيْ موسم 2023، بسبب فترته السابقة مع واحد، حيث كان على سبيل الإعارة فِيْ موسم 2022-2022.

بالإضافة إلَّى ذلك، يعتقد العديد من محترفِيْ الاتصال الرياضي المقربين من الأهلي، مثل وليد سعيد وعيناد الرشيد، أن المباريات التي يلعبها الفريق فِيْ دوري الدرجة الأولى، يجب على اللاعبين مواجهتها كتجربة، قبل أن ينزلهم إلَّى الدرجة الأولى. الوضع الطبيعي .. فِيْ دوري روشان السعودي.