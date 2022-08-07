الأسهم السعودية تستهل الأسبوع على تراجع طفيف

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض بلغ 74.70 نقطة، ليغلق عند 12216.84 نقطة، بصفقات بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفعت قيمة أسهم 83 شركة، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على انخفاض.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، والحكير، وبحر العرب الأكثر ارتفاعا، فيما سجلت أسهم شركات وقت اللياقة وجلاس والحمادي والمنجم وعلم أكبر المكاسب. من شركات دار الأركان والجزيرة وسابك للمغذيات الزراعية وبترورابغ وبحر العرب كانت الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم سابك للمغذيات الزراعية وبحر العرب وشركة الاتصالات السعودية والراجحي ودار الأركان كانت الشركات الأكثر نشاطا في البورصة.

سوق موازية

أغلق مؤشر الأسهم الموازية السعودية (نمو)، اليوم، على انخفاض 61.01 نقطة ليغلق عند 21776.08 نقطة، بصفقات بلغت 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 620 ألف سهم، تتقاسمها 2447 اتفاقية.