الأسهم السعودية تصعد 243 نقطة بتداولات قيمتها 5 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 243.89 نقطة، ليغلق عند 11671.15 نقطة، بصفقات بقيمة 5.000 مليون ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 149 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 342 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 147 شركة زيادة في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة، كان الأعلى تداولا على أسهم السعودي الفرنسي وعبدالله العثيم وبوان، فيما كانت أسهم شركات وفرة وأمانة للتأمين والعمران وعطاء وصندوق الرياض ريت الأكثر تراجعا، حيث كانت نسب الصعود والانخفاض. تراوحت نسبتها بين 9.87٪ و 4.76٪، فيما كانت أسهم شركة دار الأركان وأرامكو السعودية وصادرات والجزيرة والإنماء الأكثر نشاطا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان وأركان وشركة Al- وكان الراجحي وأرامكو السعودية والأهلي وسابك الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

الأسهم الموازية

أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 110.76 نقطة، ليغلق عند 20358.76 نقطة، بصفقات بلغت قيمتها 14 مليون ريال. وبلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من 209 آلاف سهم، تتقاسمها 1521 اتفاقية.