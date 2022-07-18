الأسهم السعودية تصعد 262 نقطة بسيولة بلغت 5.8 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 262.67 نقطة، ليغلق عند 11555.08 نقطة، بصفقات بقيمة 5.8 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 163 مليون سهم، تمت مشاركتها بأكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما وكانت اسهم 46 شركة مغلقة، وجاءت اسهم سبكيم العالمية وكيمانول و امبكو والمصافي الاكثر ارتفاعا، فيما كانت اسهم شركات التأمين العربية، المتحدة للتأمين، الحمادي، بوبا العربية واسترا الصناعية، الاكثر انخفاضا في التداول، حيث ارتفعت اسعار الاسهم. تراوحت معدلات الانخفاض بين 9.98٪ و 9.93٪. وكانت أسهم الشركات كيان السعودية والإنماء وأنعام القابضة وأرامكو السعودية ودار الأركان الأكثر نشاطا من حيث الكمية، وأسهم شركات الراجحي والإنماء، وكانت أنعام القابضة، والاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

مؤشر النمو

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) على ارتفاع 100.44 نقطة اليوم، ليغلق عند 20711.69 نقطة، بصفقات قيمتها 17.2 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 292 ألف سهم موزعة على 1،631 عملية.