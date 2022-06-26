الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 202 نقطة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 202.34 نقطة، ليغلق عند 11513.01 نقطة، بصفقات بقيمة 5.000 مليون ريال.

عدد الأسهم المتداولة

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 155 مليون سهم موزعة على أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما اغلقت اسهم 12 شركة. وكانت أسهم دار الأركان، والتعليم ريت، والمواساة، والعقارية، وبدجت السعودية هي الأدنى في التداول، حيث تراوحت نسب صعود وهبوط من 10٪ إلى 6.20٪. في حين كانت أسهم شركات دار الأركان وسيرة والإنماء هي الأكثر نشاطا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم الراجحي ودار الأركان وبحر العرب وشركة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات السعودية. – كانت إنماء الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

أفعال سعودية موازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، على انخفاض 47.21 نقطة ليغلق عند 20681.38 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 496 ألف سهم، تتقاسمها 1837 اتفاقية.