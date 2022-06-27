الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض قدره 85.75 نقطة، ليغلق عند 11427.26 نقطة، بصفقات بقيمة 6000 مليون ريال.

تم تداول الأسهم اليوم

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 189 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 427 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 49 شركة زيادة في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة، وجاءت أسهم أميانتيت والسعودية للأنابيب وعذيب للاتصالات والكتيري في الصدارة. وعلى صعيد أسهم الشركات دار الأركان، بحر العرب، صادرات، السمك والحمادي، الأدنى تداولاً، حيث تراوحت معدلات الزيادة والنقصان بين 9.94٪ و 10٪. أسهم الشركة كانت دار الأركان والإنماء والمتقدمة والراجحي والتصنيع الأكثر نشاطاً من حيث الكمية. وكانت أسهم الشركات رتال، الراجحي، دار الأركان، الإنماء، تطوير هي الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، منخفضا 433.38 نقطة ليغلق عند 20248 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 28 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 577 مليون سهم، تتقاسمها 2426 صفقة.