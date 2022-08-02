الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض 28.39 نقطة ليغلق عند 12310.63 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 7.7 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 210 ملايين سهم موزعة على أكثر من 431 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة زيادة في قيمتها، فيما واغلقت اسهم 98 شركة. وصادرت الأسهم الصاعدة والصدر والأهلي ريت ونسيج الأكثر ارتفاعا، فيما ارتفعت أسهم الجزيرة وأسمنت نجران والتعمير وأسمنت الجنوب والصناعات الكهربائية، الأدنى تداولا، وانخفضت تراوحت بين 10٪ و 7.33٪. .

أكثر الإجراءات نشاطا

فيما كانت أسهم الجزيرة ودار الأركان والصدرات وكيان السعودية وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت شركات الجزيرة والراجحي وبحر العرب ومع عدن وشركات التصدير الأكثر نشاطا. نشط في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، عند 44.83 نقطة ليغلق عند 21،547.16 نقطة، بصفقات بقيمة 40.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 696 ألف سهم. ، تمت مشاركتها من خلال 2799 صفقة.