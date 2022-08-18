الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، منخفضًا 25.01 نقطة، ليغلق عند 12621.73 نقطة، بصفقات بقيمة 7.3 مليار ريال.

أداء سوق الأسهم السعودي

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 186 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة زيادة في قيمتها، بينما أغلق 138 سهماً، كانت أسهم شركات الإعلام والبحوث، ملاذ للتأمين وساب تكافل وأسواق العثيم والوطنية هي الأدنى في التداول، حيث تراوحت نسبة الزيادة والانخفاض بين 6.08٪ و 8.22٪، بينما تراوحت أسهم دار الأركان. وكانت شركات الجزيرة والراجحي وبترورابغ والحكير الأكثر نشاطا من حيث الكمية، بينما كانت أسهم شركات الأركان الراجحي وناقي ودار الأركان ومعادن وعلم الأكثر نشاطا. في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، على ارتفاع 41.30 نقطة، ليغلق عند 21574.47 نقطة، بصفقات تجاوزت 68 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم، تقاسمها 4،492 اتفاقية.