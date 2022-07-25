الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، منخفضا 100.92 نقطة، ليغلق عند 11874.22 نقطة، بصفقات بقيمة 5.1 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 163 مليون سهم موزعة على أكثر من 310 آلاف عملية، سجلت فيها أسهم 57 شركة زيادة في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على انخفاض، حيث كانت الأسهم الخليجية للتأمين وباعظيم واللياقة البدنية والغاز هي الأعلى، فيما كانت أسهم المتحدة للتأمين، والنايفات، والسيراميك السعودي، وأملاك، والرياض هي الأدنى في المفاوضات، مع ارتفاع وانخفاض يتأرجح بين 7.44. ٪ و 9.89٪.

سوق موازية

كانت أسهم الشركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودي والراجحي وأرامكو السعودية الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، الإنماء. وكانت سابك الأكثر نشاطا من حيث القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، منخفضا 17.82 نقطة ليغلق عند 21038.21 نقطة، بصفقات قيمتها 19.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تتقاسمها 1628 اتفاقية.