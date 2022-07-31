الأسهم السعودية تغلق مرتفعة قرب 12200 نقطة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، بارتفاع 44.06 نقطة، ليغلق عند 12.199.08 نقطة، بصفقات بقيمة 6000 مليون ريال.

عدد الأسهم السعودية المتداولة

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 177 مليون سهم موزعة على أكثر من 330 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 173 شركة زيادة في قيمتها، فيما وأغلقت أسهم 30 شركة على انخفاض، وجاءت أسهم “وقت اللياقة” و “التموين” و “الرياض” و “اتحاد اتصالات” و “أكوا باور”، وهي الأدنى في التعاملات حيث تراوحت معدلات الصعود والانخفاض بين 9.90٪ و 1.61٪.

الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم

فيما كانت أسهم دار الأركان، العقارية، كيان السعودية، المتحدة للتأمين، أرامكو السعودية الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، وأسهم شركات الراجحي، سابك للمغذيات الزراعية، دار الأركان، شركة الاتصالات السعودية. وكانت أرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 438.89 نقطة، ليغلق عند 21391.56 نقطة، بتداولات قيمتها 54.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم، تتقاسمها 2224 اتفاقية.