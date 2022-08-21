الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 5.5 مليارات ريال

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض 67.23 نقطة ليغلق عند 12554.50 نقطة، بصفقات بقيمة 5.5 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 129 مليون سهم موزعة على أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت 63 شركة زيادة في قيمتها، فيما سجلت أسهم شركة. تم إغلاق 142 شركة. وكان سهم الأحمر والأهلي ريت 1 والبحوث والإعلام وبحر العرب أكبر الرابحين، في حين تراجعت أسهم سلامة والعربية وباتيك والدواء وميدغلف للتأمين حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض من 10٪ إلى 6.32٪، فيما كانت أسهم شركة دار الأركان وبترورابغ والراجحي وجبل عمر والإنماء هي الأكثر نشاطا من حيث الكمية، فيما كانت شركات الراجحي وشركة الاتصالات السعودية وشركة سابك وناقي. وكان سهم بحر العرب الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

الأسهم الموازية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 93.85 نقطة، ليغلق عند 21.668.32 نقطة، بصفقات بقيمة 35 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من 645 ألف مليون سهم، تتقاسمها 4405 اتفاقية.