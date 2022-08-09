الأسهم السعودية تكسب 32.70 نقطة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 32.70 نقطة، ليغلق عند 12329.99 نقطة، بصفقات بقيمة 7.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية للبورصة السعودية – 167 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما وكانت أسهم 83 شركة مقفلة، والصناعات المعدنية، والزامل للصناعات، وأسواق المزارع، والعمر كانت الأكثر ارتفاعاً، فيما ارتفعت أسهم شركات رطل، وتهامة، وتموين، وذيب، والدريس، وهي الأكثر تراجعاً منذ ذلك الحين. تراوحت نسب الصعود والانخفاض بين 9.93٪ و 4.81٪، فيما كانت أسهم الشركات هي دار الأركان، صادرات، أرامكو السعودية، العمار والجزيرة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، بينما العمار. وكانت أسهم الصادرات واللياقة البدنية وسابك والراجحي الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

مؤشر النمو

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، على ارتفاع 126.53 نقطة، ليغلق عند 22.199.04 نقطة، بصفقات قيمتها 24 مليون ريال. بلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من 377000 سهم تم تداولها بموجب اتفاقيات منذ عام 1962.