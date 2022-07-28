الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 102.84 نقطة، ليغلق عند 12155.02 نقطة، بصفقات بقيمة 11.8 مليار ريال.

أداء التداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 316 مليون سهم موزعة على أكثر من 340 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 175 شركة زيادة في القيمة، فيما أغلقت أسهم 28 شركة. فيما يتعلق بأسهم المتحدة للتأمين، الدولية، السعودية ري، بترورابغ والمراعي، هي الأدنى في الإدراج، حيث تراوحت نسب الزيادة والنقصان بين 9.91٪ و 8.56٪، فيما تراوحت أسهم الشركات السعودي الفرنسي، سيجوروس المتحدة. ودار الأركان وأرامكو السعودية أكثر التطورات نشاطا من حيث الكم. بالنظر إلى الأسهم السعودي الفرنسي، الراجحي، أرامكو السعودية، المتحدة للتأمين، وأكثر التطورات نشاطا من حيث القيمة.

أفعال سعودية موازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، بارتفاع 129.40 نقطة، ليغلق عند 20952.67 نقطة، بصفقات قيمتها 44.2 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تم تداولها بـ 2376 عملية.