الأسهم السعودية تنهي يونيو على انخفاض

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض 203.94 نقطة ليغلق عند 11523.25 نقطة، بصفقات بقيمة 6.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 177 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة زيادة في قيمتها، فيما اغلقت اسهم 144 شركة. وكانت شركة أسمنت ينبع، والأسمنت الشرقية، ومجموعة تداول، والحمادي الأكثر ارتفاعاً، في حين انخفضت أسهم شركة أمانة للتأمين، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة، والعمران، والشركة المتحدة للتأمين. في التداول، حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط من 4.90٪ إلى 9.97٪.

سهم أرامكو والراجحي

فيما كانت أسهم شركة دار الأركان وأمانة للتأمين وأرامكو السعودية والراجحي والأهلي الأكثر نشاطا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم الراجحي والأهلي وسابك وأرامكو السعودية ومعادن هي الأكثر نشاطا من حيث الكمية. الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، بارتفاع قدره 857.5 نقطة، ليغلق عند 21،585.08 نقطة، بصفقات بقيمة 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 996 ألف سهم، تتقاسمها 4290 اتفاقية.