الأسهم السعودية تواصل الصعود بتداولات بلغت 5 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 56.04 نقطة، ليغلق عند 11727.19 نقطة، بصفقات بقيمة 5000 مليون ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – أكثر من 167 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 373 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركة زيادة في حصته. فيما أغلقت اسهم 91 شركة، الباحة المطور، وجيبسكو، والعمران سداد القابضة الأعلى. وفيما يتعلق بأسهم الشركات أمانة للتأمين، دار الأركان، تعليم ريت، الأهلي ريت 1، صندوق جودي السعودي، الأدنى في الإدراج، منذ صعود وهبوط معدلات تراوحت بين 10٪ و 5.23٪. بينما أسهم الشركات دار الأركان والأهلي وأرامكو السعودية المطورة، وهي أكثر الأسماك نشاطا من حيث الكمية. كما كانت أسهم شركات الأهلي ودار الأركان وشركة الاتصالات السعودية والراجحي وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

مؤشر النمو

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعا 369.27 نقطة، ليغلق عند 20728.03 نقطة، بصفقات قيمتها 30 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 469 ألف سهم موزعة على 2782 عملية.