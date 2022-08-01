الأسهم السعودية تواصل الصعود بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 139.87 نقطة، ليغلق عند 12338.95 نقطة، بصفقات بقيمة 7.6 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 209 ملايين سهم موزعة على أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 182 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة، وكانت أسهم الإنماء طوكيو، الصدر، ولاء وتشب الأعلى، فيما كانت أسهم دار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، ومجموعة تداول، والتموين ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضاً في التداول، تراوحت معدلات الصعود والهبوط من 9.89٪ إلى 1.65٪.

الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم

بينما كانت أسهم دار الأركان وأرامكو السعودية وإعمار والسادرات وكيان السعودية الأكثر نشاطا من حيث الكمية، وكانت أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية والراجحي وبحر العرب وأرامكو السعودية وسابك الأكثر نشاطا. نشط في القيمة. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 110.77 نقطة ليغلق عند 21502.33 نقطة، بتداولات قيمتها 56.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تتقاسمها 2353 عرضاً.