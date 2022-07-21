الأسهم السعودية تواصل المكاسب بتداولات بلغت 5.6 مليارات ريال

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 123.63 نقطة، ليغلق عند 11987.97 نقطة، بصفقات بقيمة 5.6 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 166 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 330 ألف عملية، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما واغلقت اسهم 44 شركة. وكان قطاع الغذاء والواحة ونسيج ومدينة المعرفة أكبر الرابحين، بينما شهدت أسهم المتحدة للتأمين والإنماء ريت للتجزئة والموانجم وشركة المعمر لأنظمة المعلومات وشركة العبد اللطيف أكبر تراجع في التداول. وتراوحت معدلات الانخفاض بين 7.55٪ و 9.95٪، وشركات الخبير ريت، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء والتصنيع الأكثر نشاطا من حيث الكمية، وشركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وأكوا باور، وشركة. كانت أسهم معادن الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

سوق موازية

أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) على ارتفاع بمقدار 199.83 نقطة اليوم ليغلق عند 20،960.65 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 40.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم، تتقاسمها 2644 اتفاقية.