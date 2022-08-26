اجتاحت أسوأ موجة جفاف منذ 157 عامًا نهر اليانغتسي الصيني، مما شكل تهديدًا كبيرًا لثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم.

وفقًا لـ Bloomberg News، فإن الجفاف الذي يضرب نهر اليانغتسي الصيني هُو الأسوأ منذ عام 1865.

تسبب الجفاف فِيْ أضرار جسيمة لأطول نهر فِيْ آسيا، والذي يتدفق 6300 كيلومتر عبر الصين، ويغذي المزارع التي تنتج الكثير من غذاء البلاد، وتدير محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بما فِيْ ذلك سد الخوانق الثلاثة، أكبر محطة للطاقة فِيْ العالم.

أدى انخفاض منسوب نهر اليانغتسي إلَّى تعطيل توليد الكهرباء فِيْ عدد من المحطات الكهرومائية الكبرى، مما أثار أزمة وفوضى فِيْ الكهرباء فِيْ أجزاء من البلاد. دفع هذا المدن الكبرى، بما فِيْ ذلك شنغهاي، إلَّى إطفاء أنوارها، وتعطيل السلالم المتحركة، وإيقاف أجهزة تكييف الهُواء.

حذرت شركة Tesla من حدوث اضطرابات فِيْ سلسلة التوريد لمصنعها فِيْ شنغهاي، بينما أغلقت شركات مثل Toyota و Contemporary Imprex Technology (CATL)، أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية فِيْ العالم، مصانعها.

امتد تأثير الأزمة أيضًا إلَّى بعض المناطق خارج سيتشوان، حيث أطفأت منطقة الواجهة البحرية “ذا بوند” فِيْ شنغهاي أنوارها الخارجية، بينما علقت ووهان فِيْ مقاطعة هُوبي بوسط البلاد العرض الخفِيْف الشهِيْر لنهر اليانغتسي مؤقتًا.

مع احتمال أن يؤدي تغير المناخ إلَّى موجات حرارة وجفاف أكثر تواترًا واستمرارية، تثير الانقطاعات الحالية أسئلة طويلة الأجل حول اعتماد الصين على الطاقة الكهرومائية، وهِيْ أكبر مصدر للطاقة النظيفة فِيْ البلاد، حيث تمثل حوالي 18٪ من توليد الكهرباء فِيْ عام 2022.، وفقًا لأبحاث تمويل الطاقة المتجددة بلومبرج.

على الرغم من أن أزمة الكهرباء أقل حدة بكثير مما كانت عليه فِيْ عام 2022 عَنّْدما أدى نقص الفحم إلَّى انقطاع التيار الكهربائي فِيْ جميع أنحاء البلاد ؛ إلا أنه يضيف إلَّى التحديات التي تواجهها السلطات فِيْ إنعاش الاقتصاد الذي تواجهه عمليات الإغلاق المتكررة لمواجهة “كوفِيْد” من جهة، والأزمة العقارية من جهة أخرى.

كانت مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، التي عانت من أسوأ جفاف تشهده المنطقة منذ الستينيات، الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها الشديد على الطاقة الكهرومائية. فِيْ حين انخفض توليد السدود بمقدار النصف فِيْ المنطقة، أدت موجة الحر الشديدة إلَّى زيادة الطلب على الكهرباء بمقدار الربع تقريبًا، مما وضع ضغطًا إضافِيًْا على شبكة الكهرباء التي تخدم سكانًا بحجم ألمانيا تقريبًا وتزود المراكز الصناعية بها. موطنًا لمصانع موردي تسلا.

طاقة شمسية

تمتلك الدولة أيضًا أكبر بنية تحتية من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح فِيْ العالم، فضلاً عَنّْ تكثيف استثماراتها فِيْ مصادر الطاقة المتجددة، فِيْ محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. استثمرت الشركات الصينية 98 مليار دولار فِيْ الطاقة النظيفة خلال النصف الأول من عام 2022، أي أكثر من ضعف ما أنفقته على استثمارات الطاقة النظيفة فِيْ نفس الفترة من عام 2022.

يُظهر نقص الكهرباء فِيْ سيتشوان أن الطاقة الكهرومائية، التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها المورد المتجدد الأكثر استقرارًا، لا تزال غير موثوقة مثل الفحم، وفقًا لهانيانغ وي، محلل سوق الطاقة فِيْ Bloomberg Renewable Energy Finance Research.

قال وي إن ما يحدث يثير الشكوك حول مدى سلاسة تحول الصين بعيدًا عَنّْ اعتمادها على الوقود الأحفوري لأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل استقرارًا.

بدأت الصين التخطيط لمزيد من الاعتماد على طاقة الفحم بعد أزمة العام الماضي، والتي تسببت فِيْ قيود واسعة النطاق على الكهرباء للمصانع فِيْ جميع أنحاء البلاد. عززت مناجم الفحم الإنتاج بنسبة 11٪ هذا العام تحت ضغط حكومي شديد.

العودة إلَّى الفحم

قال لي شو، المحلل فِيْ منظمة السلام الأخضر فِيْ شرق آسيا، إن الوضع فِيْ سيتشوان يذكرنا بانقطاع التيار الكهربائي فِيْ مقاطعة هُونان فِيْ أواخر عام 2022، عَنّْدما أدى الطقس البارد الشديد إلَّى تقليل توليد الرياح وزيادة الطلب على الطاقة للتدفئة بشكل كبير.

استجابت الحكومة للأزمة بالموافقة على بناء عدد كبير من محطات توليد الطاقة بالفحم فِيْ هُونان، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ منظمة السلام الأخضر نُشر الشهر الماضي.

قال لي “آمل أن يكون الجواب الذي حصلوا عليه من هذا ليس بناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لكنني أخشى أن يكون هذا هُو المكان الذي يتجهُون إليه”.

المصانع مغلقة

حالت مخزونات الفحم الكافِيْة دون انتشار الأزمة إلَّى أجزاء أخرى من الصين، لكنها لم تكن ذات فائدة تذكر فِيْ مقاطعة سيتشوان، حيث تمثل الطاقة الكهرومائية أكثر من ثلاثة أرباع طاقة التوليد.

أدت أكبر أزمة كهرباء فِيْ الصين منذ الخريف الماضي إلَّى تعليق إمدادات الطاقة للعديد من العملاء الصناعيين حتى 25 أغسطس.

أغلقت الشركات الصناعية، بما فِيْ ذلك Toyota و CATL، مصانعها فِيْ المنطقة لعدة أيام. قالت شركة Tongwei، أكبر شركة لتصنيع البولي سيليكون، إن مصنعها قد تأثر، مما أدى إلَّى تفاقم نقص المعروض فِيْ سوق مواد الألواح الشمسية الرئيسية.

امتد تأثير الأزمة أيضًا إلَّى بعض المناطق خارج سيتشوان، حيث أطفأت منطقة الواجهة البحرية “ذا بوند” فِيْ شنغهاي أنوارها الخارجية، بينما علقت ووهان فِيْ مقاطعة هُوبي بوسط البلاد العرض الخفِيْف الشهِيْر لنهر اليانغتسي مؤقتًا.

من المتوقع أن تكون المعاناة فِيْ ظل الوضع الحالي أقل من العام الماضي، حيث تقتصر الإجراءات الأشد قسوة إلَّى حد كبير على سيتشوان، حيث تمثل الأخيرة 5 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لكن أزمة الكهرباء يمكن أن تشكل تهديدا للاقتصاد المتعثر البالغ 18 تريليون دولار.

خفض الاقتصاديون توقعات النمو فِيْ البلاد لهذا العام إلَّى أقل من 4٪، أي أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 5.5٪.

ومع ذلك، لا تعاني الصين من وطأة ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وحده. تسبب ارتفاع درجات الحرارة فِيْ أوروبا فِيْ جفاف نهر الراين، حيث انخفض منسوب المياه فِيْ أحد الممرات الرئيسية إلَّى 30 سم، مما أثر على إمكانية الملاحة فِيْ المجرى المائي. كَمْا تسبب الجفاف فِيْ الهند فِيْ انخفاض بنسبة 13 فِيْ المائة فِيْ مناطق زراعة الأرز حتى الآن هذا العام، مما يهدد الإمدادات الغذائية العالمية.

اشتعلت فِيْه النيران فِيْ السماء

تجاوزت درجات الحرارة فِيْ ووهان، حيث ظهر فِيْروس كورونا لأول مرة فِيْ أواخر عام 2022، 40 درجة مئوية عدة مرات هذا الصيف.

قال لو يي، 26 سنة، عامل فِيْ ميناء عبّارات فِيْ اليانغتسي، بينما كان يحاول التهدئة من خلال البقاء فِيْ الظل فِيْ أحد أيام الأسبوع الماضي “هذا هُو الصيف الأكثر سخونة الذي يمكنني تذكره”. قامت شركته بنقل ميناءها العائم إلَّى الخارج هذا العام لتوفِيْر مساحة أكبر للملاحة عبر القناة التي تم تصريفها.

أوامر خفض استهلاك الكهرباء تعَنّْي أن المتسوقين اضطروا إلَّى نزول السلالم الكهربائية المتوقفة فِيْ مبنى “هارتلاند 66″، وهُو أحد أفضل مراكز التسوق الفاخرة فِيْ ووهان لأنه يحتوي على منافذ للعلامات التجارية الفاخرة، بما فِيْ ذلك “جوتشي” و “برادا”. و “تيفاني”. كَمْا قام مركز التسوق بتخفِيْض درجات حرارة مكَيْفَ الهُواء، تاركًا قاعات الطعام فِيْ الطوابق العليا لتصبح شديدة الحرارة.

بالقرب من شاطئ هانكو على نهر اليانغتسي فِيْ ووهان، لم تمنع الحرارة وان والآخرين من السباحة. جيانغ جوانجمينج، 65 عامًا، الذي كان يجدف فِيْ النهر منذ أن كان مراهقًا، جالسًا فِيْ الماء لتجنب تركيز أشعة الشمس على كتفِيْه.

قال جوانجمينج بحزن وهُو ينظر إلَّى الضفة الجافة العريضة “كانت المياه على مستوى الشارع تقريبًا فِيْ السنوات السابقة. هذا العام حتى رمال قاع النهر مكشوفة”.

التضخم فِيْ الصين

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء فِيْ 10 أغسطس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة أقل من المتوقع بنسبة 2.7 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

ارتفع المؤشر، وهُو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي، وكان محللون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم بنسبة 2.9٪ خلال الشهر الماضي، ومعدل التضخم فِيْ الصين. لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية dpa.

ودفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة تكلفة لحم الخنزير المؤشر للارتفاع، وارتفعت أسعار لحوم الخنازير بنسبة 20.2٪، وأسعار الخضار بنسبة 12.9٪ خلال الشهر الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.2٪ فِيْ يوليو على أساس سنوي، و هذه هِيْ أقل زيادة تم تسجيلها منذ فبراير 2022.