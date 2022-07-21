الأسواق العالمية تترقب قرار “المركزي” الأوروبي رفع الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً

تنتظر الأسواق العالمية قرارات فِيْ وقت لاحق يوم الخميس.

تشير التوقعات إلَّى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، مع بعض التوقعات بأن البنك قد يشدد سياسته النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

يأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية وخاصة بيانات التضخم فِيْ دول منطقة اليورو، حيث بلغ التضخم فِيْ يونيو 9.6٪ على أساس سنوي، وهُو أعلى معدل تشهده الكتلة الأوروبية منذ عام 1997.

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قال الرئيس التنفِيْذي لشركة “زيلا” كابيتال، وائل زيادة، إن أوروبا تواجه حاليا ما أسماه بـ “العاصفة المتكاملة” من حيث صعود الدولار بسبب السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، أو من حيث ارتفاع التضخم. أرقام منطقة اليورو.

وأضاف زيادة فِيْ حديث لـ “العربية” أن ذلك يضع ضغوطاً كبيرة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

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وأشار زيادة إلَّى أن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيكون لها تأثير كبير على قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.

وذكر أن كل هذه العوامل والظروف التي تمر بها أوروبا تصب فِيْ مصلحة رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من إمكانية زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس هذه المرة، على الرغم من إعلان “المركزي” الأوروبي سابقًا أنه سيتباطأ و لا تزيد عَنّْ 25 نقطة.

وتوقع أن يتجاوز الدولار الأمريكي اليورو فِيْ الأشهر الستة المقبلة.