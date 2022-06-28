الأسواق اليوم.. السندات تكبح مكاسب الذهب رغم سقوط الدولار

قفزت أسعار الذهب اليوم خلال تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، وارتفعت أسعار السندات الأمريكية، فِيْما واصل سعر الدولار انخفاضه اليوم.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية حد من ارتفاعه، بينما ركز المستثمرون على المنتدى المصرفِيْ للبنك المركزي الأوروبي فِيْ البرتغال.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلَّى 1826.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1،827.30 دولار.

أدى انخفاض الدولار إلَّى جعل شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حد من الرغبة فِيْ شراء المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

إلَّى جانب انخفاض الدولار، استفاد الذهب من المكاسب فِيْ أسواق السلع بشكل عام، كَمْا قال المحلل بيتر فِيْرتيج من Quantitative Commodity Research.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول من بين مجموعة من محافظي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي فِيْ البرتغال.

بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات الشهر المقبل، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البنك سيتصرف بشكل تدريجي ولكن مع خيار التصرف بحسم فِيْ حال حدوث أي تدهُور فِيْ معدل التضخم فِيْ الدولة. مصطلح متوسط.

كَمْا ارتفعت أسعار الأسْهُمْ العالمية وارتفعت أسعار النفط على أمل أن يتحسن الطلب من الصين.