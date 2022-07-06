الأسواق تترقب صدور محضر الفِيْدرالي الأميركي اليوم

تنتظر الأسواق العالمية صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، فِيْ وقت لاحق اليوم، والذي سيكشف فِيْه عَنّْ تفاصيل ما ناقشه صانعو السياسات الشهر الماضي، والتي قد تلقي الضوء على

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول أن أسعار الفائدة قد ترفع بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس فِيْ يوليو.

وأدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفِيْ فِيْ 15 يونيو، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهِيْ أكبر زيادة منذ 1994.

يتركز الاهتمام أيضًا على ما إذا كان يمكن إجراء أي تعديل فِيْ سياسة الاحتياطي الفِيْدرالي لمكافحة التضخم المرتفع فِيْ حالة ظهُور علامات إضافِيْة على التباطؤ فِيْ الاقتصاد.