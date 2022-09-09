الأسْهُمْ الإماراتية الأكثر جذبا.. 6.8 مليار درهم صافِيْ الاستثمار المؤسسي

زادت مؤسسات الاستثمار مشترياتها من الأسْهُمْ الإماراتية منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات من أسواق أبوظبي ودبي.

جاء هذا الطلب فِيْ ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمستثمرين، وجاذبية الشركات الإماراتية للخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات الدولية والإقليمية.

وبحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي، فإن الاستثمار المؤسسي فِيْ الأسْهُمْ المدرجة فِيْ السوقين قد حقق صافِيْ شراء بلغ 6.8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بعد أن حقق إجمالي شراء بلغ 265.25 مليار درهم، مقارنة بـ265.25 مليار درهم. بلغ إجمالي المبيعات حوالي 258.46 مليار درهم.

الاستثمار المؤسسي

وشكل الاستثمار المؤسسي نحو 77.9٪ بما يعادل 523.7 مليار درهم من إجمالي التداولات (بيع وشراء) فِيْ السوقين وبلغ 672.2 مليار درهم فِيْما استحوذت الاستثمارات الفردية على 22.1٪ بما يعادل 148.5 مليار درهم.

وبالتفصيل، حققت المؤسسات صافِيْ استثمار فِيْ بورصة أبوظبي بقيمة 5.67 مليار درهم حصيلة شراء منذ بداية العام الجاري، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 230.24 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 224.5 مليار درهم.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافِيْة للشراء خلال شهر مارس بنحو 2.16 مليار درهم، فِيْما بلغ صافِيْ مشترياتها فِيْ أبريل 1.02 مليار درهم، و 941.79 مليون درهم فِيْ فبراير، و 844.7 مليون درهم فِيْ يناير، و 235.8 مليون درهم فِيْ مايو و 574. مليون درهم. وفِيْ يوليو تموز و 358 مليون درهم فِيْ أغسطس مقارنة بصافِيْ بيع 161.6 مليون درهم فِيْ يونيو.

سوق دبي المالي

وفِيْ سوق دبي المالي، بلغ صافِيْ استثمار المؤسسات نحو 1.12 مليار درهم حصيلة شراء منذ بداية العام الجاري، بعد إجراء مشتريات بقيمة 35.01 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 33.88 مليار درهم.

بلغ توزيع الاستثمار المؤسسي فِيْ سوق دبي 674.6 مليون درهم، صافِيْ مشتريات الشركات بعد شراء 26.58 مليار درهم، مقارنة بمبيعات 25.9 مليار درهم، إضافة إلَّى 360.6 مليون درهم صافِيْ مشتريات المؤسسات بعد شرائها. 1.17 مليار درهم مقابل مبيعات 811.16 مليون درهم، و 124 مليون درهم صافِيْ مشتريات المؤسسات الأخرى بعد شرائها 5.52 مليار درهم مقابل مبيعات 5.39 مليار درهم، فِيْما اشترت البنوك مشتريات 1.73 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.77. مليار درهم.