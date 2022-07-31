الأسْهُمْ الإماراتية تضيف 537 مليار درهم لرأسمالها السوقي فِيْ 2022

أضافت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات أكثر من 537 مليار درهم إلَّى رأسمالها السوقي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالمكاسب القوية للأسهم المدرجة وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والإدراجات الجديدة.

قيمة سوقية عالية

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم نهاية العام الماضي إلَّى 2.575 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و 559 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية من خلال مكاسب الأسْهُمْ القيادية، بالإضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة التي شملت “موانئ أبوظبي” و “ديوا” و “بروج” و “جي إف إتش” و “إنفِيْكتوس إنفستمنتس” و “تيكوم”. “و” الاتحاد التعاوني “، وساهم كل ذلك فِيْ زيادة عمق السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بالإضافة إلَّى جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام FTSE خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.7٪ أو 1161 نقطة ليغلق عَنّْد 9،648.96 نقطة فِيْ نهاية شهر يوليو، مقارنة بنحو 8،488.36 نقطة نهاية العام الماضي، والسوق. خلال تلك الفترة فِيْ تحقيق أعلى مستوى تاريخي مسجل. الإطلاق مع 10171 نقطة فِيْ أبريل الماضي.

بينما ارتفع سوق دبي المالي بأكثر من 4.4٪، أو 142.1 نقطة، ليغلق عَنّْد 3223.29 نقطة فِيْ نهاية يوليو، مقارنة بإغلاقه السابق عَنّْد 3195.91 نقطة نهاية العام الماضي.

جذب المزيد من الأموال

استقطبت الأسواق المحلية أكثر من 287.7 مليار درهم من السيولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 234.1 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي، و 53.6 مليار درهم فِيْ سوق دبي، وتداول 58.5 مليار سهم منها 37.2 مليار سهم. فِيْ سوق أبوظبي و 21.3 مليار سهم فِيْ سوق دبي، نفذت من خلال 2.2 مليون صفقة.

حققت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات مكاسب مالية كبيرة خلال شهر يوليو، مما جعلها الوجهة الأبرز للمستثمرين حول العالم.

عززت أسواق الأسْهُمْ المحلية مكاسبها خلال تعاملات شهر يوليو، بدعم من إعلان الشركات والبنوك المدرجة عَنّْ أرباح قوية فِيْ النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة التي ساهمت فِيْ زيادة عمق الأسواق، تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي إلَّى 2.575 تريليون درهم فِيْ الجلسات الأخيرة من يوليو الجاري، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 559.17 مليار درهم للأسهم. المدرجة فِيْ سوق دبي المالي.